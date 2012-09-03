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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 16:53 BJT

〔英国金融市场〕英国PMI数据推动英镑触近两周高位,公债期货削减涨幅

路透伦敦9月3日电---英镑兑美元GBP=D4周一涨至近两周高位1.5906美元,英国公债期货FLGZ2一度削减涨幅约10个跳动点,因此前公布的数据显示,英国制造业采购经理人指数(PMI)强于预期,从而使市场人士对英国经济持略微乐观的看法.(完)

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