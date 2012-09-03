〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及约一周高点,因市场憧憬FED将采取刺激举措

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透曼谷9月3日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一跳涨近5%至一周高点,交易员称这因为市场憧憬美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取更多经济刺激举措,但中国经济数据疲弱且油价下降构成拖累.
TOCOM-2月期胶JRUc6上升10日圆,结算价报每公斤227.8日圆(2.91美元).
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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