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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 16:47 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及约一周高点,因市场憧憬FED将采取刺激举措

路透曼谷9月3日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一跳涨近5%至一周高点,交易员称这因为市场憧憬美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取更多经济刺激举措,但中国经济数据疲弱且油价下降构成拖累.

TOCOM-2月期胶JRUc6上升10日圆,结算价报每公斤227.8日圆(2.91美元).

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