〔中国新债〕财政部将于下周一起发行至多300亿元储蓄国债,期限三和五年

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透北京9月3日电---中国财政部周一公告称,将从下周一(10日)起,发行至多300亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括三年和五年期.发行期为9月10日-19日.
刊登在中债登网站的公告显示,上述两期国债分别为今年第11和第12期储蓄国债,按年付息.其中第11期为三年期,年利率为4.76%,最大发行额为210亿元;第12期期限为五年,年利率为5.32%,最大发行额为90亿元.
公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债从调息之日起停止发行.
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
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