〔路透基点〕国电英力特44.5亿元人民币10年期贷款案已签订协议--RLPC

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透香港9月3日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,国电英力特能源化工集团股份有限公司为能源、化工和木炭生产项目贷款44.5亿元人民币一案已经签订协议,贷款年限为10年.
国电英力特正在为九个项目寻求150亿元人民币融资,此案为其中之一.
一如此前报导,国家开发银行宁夏分行为150亿元人民币融资案的委托主办行.
一名消息人士透露,44.5亿元人民币贷款将解决九个项目中两到三个项目的资金.
这名消息人士表示,这两三个项目已经得到国家发改委批准,其它项目正待审批,其它贷款也在进行中.
这位消息人士称,整案利率为较中国人民银行基准利率加码100%.
协议于8月中旬签署.
据新华社报导,国开行承贷44.5亿元人民币中的32.3亿元人民币,北京银行、交通银行宁夏分行、石嘴山银行为一般参贷行,分别承贷9亿、2.9亿和3亿元人民币.
国电英力特是在沪上市的国电电力发展股份有限公司子公司.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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