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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 17:56 BJT

〔路透基点〕国电英力特44.5亿元人民币10年期贷款案已签订协议--RLPC

路透香港9月3日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,国电英力特能源化工集团股份有限公司为能源、化工和木炭生产项目贷款44.5亿元人民币一案已经签订协议,贷款年限为10年.

国电英力特正在为九个项目寻求150亿元人民币融资,此案为其中之一.

一如此前报导,国家开发银行宁夏分行为150亿元人民币融资案的委托主办行.

一名消息人士透露,44.5亿元人民币贷款将解决九个项目中两到三个项目的资金.

这名消息人士表示,这两三个项目已经得到国家发改委批准,其它项目正待审批,其它贷款也在进行中.

这位消息人士称,整案利率为较中国人民银行基准利率加码100%.

协议于8月中旬签署.

据新华社报导,国开行承贷44.5亿元人民币中的32.3亿元人民币,北京银行、交通银行宁夏分行、石嘴山银行为一般参贷行,分别承贷9亿、2.9亿和3亿元人民币.

国电英力特是在沪上市的国电电力发展股份有限公司子公司.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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