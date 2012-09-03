外交解决叙利亚危机“几乎不可能”--联合国特使

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路透伦敦9月3日电---联合国新任叙利亚问题特使卜拉希米(Lakhdar Brahimi)在接受英国BBC电视台采访时表示， 以外交方式尝试结束叙利亚冲突“几乎不可能”，且为结束冲突所作的努力也不够。

卜拉希米表示：“我知道其中的艰难——也知道几乎不可能。我不能说不可能，是几乎不可能。而且我们做得还不够，这本身就很可怕。”

卜拉希米在8月底接替安南成为联合国和阿盟关于叙利亚问题的联合特使。

持续17个月的叙利亚危机已经造成约20,000人死亡。

卜拉希米表示，他为自己肩负的重大责任感到担心，也意识到通过外交途径结束叙利亚暴力的努力还很不够。

“人们在说；‘（叙利亚）人民在流血，你们在干什么？’我们做得还不够。这本身就很可怕。”

卜拉希米表示，他觉得自己像“站在一堵砖墙的前面”，寻找任何细微可能突破口。

“我现在全力以赴，不敢报任何幻想。”（完）