外交解决叙利亚危机“几乎不可能”--联合国特使

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(本文由中文网编译提供)
路透伦敦9月3日电---联合国新任叙利亚问题特使卜拉希米(Lakhdar Brahimi)在接受英国BBC电视台采访时表示， 以外交方式尝试结束叙利亚冲突“几乎不可能”，且为结束冲突所作的努力也不够。
卜拉希米表示：“我知道其中的艰难——也知道几乎不可能。我不能说不可能，是几乎不可能。而且我们做得还不够，这本身就很可怕。”
卜拉希米在8月底接替安南成为联合国和阿盟关于叙利亚问题的联合特使。
持续17个月的叙利亚危机已经造成约20,000人死亡。
卜拉希米表示，他为自己肩负的重大责任感到担心，也意识到通过外交途径结束叙利亚暴力的努力还很不够。
“人们在说；‘（叙利亚）人民在流血，你们在干什么？’我们做得还不够。这本身就很可怕。”
卜拉希米表示，他觉得自己像“站在一堵砖墙的前面”，寻找任何细微可能突破口。
“我现在全力以赴，不敢报任何幻想。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选