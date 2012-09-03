〔中国债市〕短债引领收益率曲线陡峭,资金利率下行和经济增长乏力助暖

路透北京9月3日电---中国银行间债市周一短债引领现券收益率曲线趋陡峭.市场人士表示,资金宽松引领回购利率下行,加之PMI数据续显示国内经济增长乏力,致市场买气略有向好.

"需求比上周增加了一些,"华东地区一银行交易员称,"资金(利率)下来得比较明显,PMI影响不算大,但也配合着资金推动着收益率往下走,短债下得多些."

她进一步指出,例行存款准备金清算日在即,机构对资金面仍有担忧,料年内维持紧平衡的可能性大;然近一段时间,现券收益率上行幅度已不小,当前看风险已不大,中下旬或有配置力量介入前期回调较大的品种.

北京一国有银行交易员亦表示,机构对逆回购的持续平滑操作信心不足,故对融出七天期以上资金谨慎;公开市场逆回购操作利率"托市",致负债成本显高,进而导致资产收益率下行空间有限.

公开市场周二、周四将分别迎来1,350亿元人民币和750亿元逆回购到期.另外,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.一般由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,月初机构一般会有相当量的准备金要补缴.

银行间市场周一早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下跌,得益于宽松流动性.但为应对大额逆回购到期和周三(5日)的例行存款准备金调整,机构对七天品种的出借有所谨慎.[CN/CN]

汇丰8月中国制造业PMI终值和新出口订单分项双双创出41个月低位.制造业先行指标的全面疲软,敲响了稳增长政策加快步伐的鼓点.[ID:nSB1754522]中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住.

二级市场上,剩余期限约0.43年的固息国债120002券最新双边报价对应收益率CN120002=CFXM为2.5297%/2.5103%,上日末笔为2.55%/2.55%;剩余期限约9.73年的固息国债120009券最新双边报价对应收益率CN120009=CFXM为3.4200%/3.3601%,上日末笔为3.3950%/3.3500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.0609 3.3745

上日 2.0709 3.5178

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9250/2.8640

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6880/2.6250

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1325/3.0675(完)

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