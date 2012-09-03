《汇市简讯》PMI数据或终结欧元/英镑近期的盘整走势

0907GMT

英国和欧元区PMI数据表现分歧,显示欧元/英镑在0.7900-60区间的长时间整理或以向下突破的方式告终.

那些此前寄望经济数据成为支持汇价突破的人士,或需关注位于0.7925附近的小时图一目均衡云区,以及位于0.7927的100小时移动均线切入位,作为空单离场参考.下档方面,位于0.7894的2日移动均线和日线图一目均衡云区底部是关键支撑位.若跌破,或下探7月低点0.7756.

月底资金流动的结束亦使得欧元/英镑失去一个主要支撑.接近0.7900的企业买盘是有待空头攻克的首道障碍.(完)

--编译 丁琦;审校 王冠中

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