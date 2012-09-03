《中国企业债发行日程表》--9月3日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *重庆渝富资产 20 7 6.50% AA+ 9/4-9/7 西南证券 经营管理集团 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== *亳州城建公司 15 7 7.68% AA- 9/4-9/10 东方证券 (第3年开始每年偿还20%本金,以自有土地使用权做担保) ===================================================================================== *江西和济 10 7 8.00% AA- 9/4-9/10 兴业证券 投资公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== *克拉玛依 20 7 7.15% AA 9/4-9/12 华龙证券 城投公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 新疆石河子 6 6 7.50% AA- 8/29-9/4 兴业证券 开发区经济建设总公司 (第3年开始每年偿还25%本金,石河子国有资产经营集团提供担保) ===================================================================================== 松原市城市 13 7 7.3% AA 8/29-9/4 国开证券 开发建设公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 北京兴展国资 14 7 *6.48% AA+ 8/31-9/4 平安证券 经营公司 (利率区间6.3%-6.6%,第3-7年末分别按20%比例偿还本金) ===================================================================================== 咸宁城投 6 6 7.50% AA- 8/31-9/4 广发证券 (第3年末开始每年偿还25%本金) ===================================================================================== 江苏飞达 8 6 前三年7.60% AA 8/30-9/5 金元证券 控股集团 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 苏州相城 18 7 6.95% AA 9/3-9/5 宏源证券 城市建设公司 (第3年开始每年偿还20%本金) ===================================================================================== 成都投资 16 7 周一簿记建档 AA+ 9/4-9/5 平安证券 控股集团 (利率区间5.6%-6.4%,附第五年末投资者回售选择权) ===================================================================================== 舟山定海区 10 8 7.25% AA 8/31-9/6 国信证券 国资经营公司 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年末偿还25%本金) ===================================================================================== 梧州东泰 10 7 7.40% AA 9/3-9/7 国海证券 国资经营公司 (第3年开始每年按20%比例偿还本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹/康熙泽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》