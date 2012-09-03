〔路透调查〕台湾8月出口料继续下降,CPI年增率料升至2.6%

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 预估中值显示8月出口料较上年同期下滑2.35%(7月下滑11.6%)
* 预估中值显示8月进口料较上年同期增长1.5%(7月下滑3.2%)
* 预估中值显示8月顺差料为15.5亿美元(7月顺差9亿美元)
* 预估中值显示8月CPI年增率料为2.6%(7月为2.46%)
* CPI数据公布时间:9月5日当地时间早上8:30
* 贸易数据公布时间:9月7日当地时间下午4:00
路透台北9月3日电---本周出炉的台湾数据料将确认一幅出口萎缩且通胀高企的景象,这让央行的工作变得更加复杂艰巨.台湾央行现在不仅要遏制物价,还要为本国经济支柱--出口提供支持.
由于全球经济放缓削弱需求,台湾8月出口料连续第六个月萎缩,不过路透调查访问的12个分析师预计8月出口下降2.35%,降幅远低于7月的下降11.6%.
8月出口下降将证实台湾贸易前景黯淡.最新公布的采购经理人指数(PMI)数据显示,8月新出口订单连续第三个月出现收缩.上个月的官方数据也显示,台湾7月外销订单连续第五个月衰退.[ID:nST0546519][ID:nST0540787]
"除了欧洲外,中国经济放缓也开始威胁到亚洲地区的经济增长.此外,还有迹象显示,智能手机市场竞争格局的改变,可能会削弱台湾在当前技术周期内的地位,"澳新银行资深分析师Raymond Yeung称.
"贸易前景富有挑战,应予以密切关注."
8月通胀率料上升,因近几周爆发的一系列洪灾和台风推高了粮食和蔬菜的价格.
调查预期中值显示,8月通胀率料自7月的2.46%升至2.6%,再次高于央行的理想水准2%,这将提高央行权衡物价稳定及协助经济的困难度.
多数分析师预期央行9月会议仍继续聚焦于通膨,维持重贴现率于1.875%不变,但外界已逐渐传出讨论,若外在环境进一步走弱,12月将会降息.
台湾主计总处上个月预估2012年全年GDP成长率为1.66%,为第八度下修,此为2009年衰退1.81%以来的最差表现.因欧洲经济恐衰退,美国景气回升力道疲弱,中国大陆成长明显放缓.[ID:nST0540113](完)
--编译 许娜;审校 侯向明
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