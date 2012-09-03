〔路透调查〕台湾8月出口料继续下降,CPI年增率料升至2.6%

* 预估中值显示8月出口料较上年同期下滑2.35%(7月下滑11.6%)

* 预估中值显示8月进口料较上年同期增长1.5%(7月下滑3.2%)

* 预估中值显示8月顺差料为15.5亿美元(7月顺差9亿美元)

* 预估中值显示8月CPI年增率料为2.6%(7月为2.46%)

* CPI数据公布时间:9月5日当地时间早上8:30

* 贸易数据公布时间:9月7日当地时间下午4:00

路透台北9月3日电---本周出炉的台湾数据料将确认一幅出口萎缩且通胀高企的景象,这让央行的工作变得更加复杂艰巨.台湾央行现在不仅要遏制物价,还要为本国经济支柱--出口提供支持.

由于全球经济放缓削弱需求,台湾8月出口料连续第六个月萎缩,不过路透调查访问的12个分析师预计8月出口下降2.35%,降幅远低于7月的下降11.6%.

8月出口下降将证实台湾贸易前景黯淡.最新公布的采购经理人指数(PMI)数据显示,8月新出口订单连续第三个月出现收缩.上个月的官方数据也显示,台湾7月外销订单连续第五个月衰退.[ID:nST0546519][ID:nST0540787]

"除了欧洲外,中国经济放缓也开始威胁到亚洲地区的经济增长.此外,还有迹象显示,智能手机市场竞争格局的改变,可能会削弱台湾在当前技术周期内的地位,"澳新银行资深分析师Raymond Yeung称.

"贸易前景富有挑战,应予以密切关注."

8月通胀率料上升,因近几周爆发的一系列洪灾和台风推高了粮食和蔬菜的价格.

调查预期中值显示,8月通胀率料自7月的2.46%升至2.6%,再次高于央行的理想水准2%,这将提高央行权衡物价稳定及协助经济的困难度.

多数分析师预期央行9月会议仍继续聚焦于通膨,维持重贴现率于1.875%不变,但外界已逐渐传出讨论,若外在环境进一步走弱,12月将会降息.

台湾主计总处上个月预估2012年全年GDP成长率为1.66%,为第八度下修,此为2009年衰退1.81%以来的最差表现.因欧洲经济恐衰退,美国景气回升力道疲弱,中国大陆成长明显放缓.[ID:nST0540113](完)