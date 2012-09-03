特写：低生育率或成新加坡经济不能承受之轻

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡8月31日电---历史经验显示，在中国龙年这个十二生肖中最佳生儿育女的年份，新加坡将迎来一波颇受欢迎的生育高峰。

过去25年来，新加坡政府不断充当月老并鼓励生育，现在官方抑制生育率下滑的劲头已有些松懈，这对这个富裕的城市国家或产生深远影响。

在美国中央情报局（CIA）的《世界概况》（World Factbook）报告中，新加坡的生育率在报告包括的222个国家中垫底，这令呼吁民众生育不仅成为当务之急，也是一项长期任务。

面对类似凄惨数据，该国政府开始重新评估人口及移民政策，并表示在明年初发布磋商结果时，将计划采取新措施鼓励生育。

外来人口大量涌入，目前已占新加坡520万总人口的三分之一以上，这不仅导致本土民众怨愤情绪升温，也令呼吁更多生育变得更为紧迫。

新加坡总理李显龙近日发表关于国家未来的讲话时称：“我们面临一个问题。尽管（生育率）下降是长期趋势，但我们不能放弃。我们需要创造良好的环境，社会环境变好，民族精神正确，这样新加坡国民就会希望安定下来并生儿育女。”

对于像新加坡这样的全球贸易和金融中心，随着老龄化人口的增多，生育率过低还会对经济增长、税收、医疗成本及移民政策等产生影响。新加坡老龄化人口到2030年预计会增长两倍。

**平衡工作与生活**

如果对政府的公开呼吁还有疑虑，那么可以去看看口香糖厂家曼妥思（Mentos）的一部宣传广告，这部广告倡议新加坡已婚人士在8月9日的国庆之夜履行公民义务。

这部说唱形式的广告大意是：“这是国庆之夜，来让新加坡的出生率高飞吧。”

30多岁的营销专家Evonne称：“每个人都想平衡工作与生活。如果你不想要孩子，不论政府做什么，我觉得你都不会在意。”Evonne补充说，她和丈夫计划要一个孩子。

新加坡2010年人口普查结果显示，该国民众的结婚年龄较10年前推后。年龄介于30-34岁的人群中，未婚的男女比例分别是43%和31%。

新加坡的华裔占该国公民和永久居民的74%，这也是导致问题加剧的原因之一。统计数据显示，新加坡华裔生育子女数量要比马来裔和印度裔少，他们更有可能选择单身。

政府为了寻求生育平衡，不仅呼吁民众多要孩子，并放出信息称新加坡必须对移民保持开放，以便能提供未来经济增长所需的劳力和专业技术。

**新加坡“将会垮掉”**

为了鼓励生育，新加坡对生育第一和第二个孩子最多分别奖励4,000新币，对生育第三和第四的孩子最高则奖励6,000新币。这与政府鼓励往儿童发展账户（Child Development Account）存款的政策匹配。

李显龙近日表示，为了扭转生育率下滑趋势，需要改变社会和企业态度，向家庭提供更多住房及便利育儿等支持。

新加坡的建国之父、李显龙的父亲李光耀8月曾警告称，如果不能扭转生育率下降趋势，新加坡“将会垮掉”。

龙年会出现一波生育高峰观点，也得到了政府数据的证实。1976年、1988年和2000年的龙年中，新加坡生育率均有所上升，但只是小幅上升。1970年，新加坡生育率为3.07，此后则持续下滑。

政府承诺将采取新措施鼓励生育并帮助家庭，但产生的影响可能微乎其微，除非工作和成本压力大有改变。

“新加坡人会听劝多生孩子吗？”这是Channel News Asia近期就生育率进行电视讨论时的调查问题，其电话调查可能并非十分科学，但答案却很明确，因74%的受访者的回答是“不会”。（完）