〔东南亚股市〕大多收高,受美联储将推经济刺激政策的希望提振

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透曼谷9月3日电---东南亚股市周一大多收高,区域内蓝筹股被全线买入,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话再次引燃市场对刺激政策的期望.
区域内印尼股市表现亮眼.印尼股市.JKSE升1.4%,印尼大型摩托车经销商PT Astra International (ASII.JK)升2.2%.该股票也是印尼消费者板块的代表.
菲律宾股市.PSI小涨0.4%至逾两周收盘高点.泰国股市.SETI收高0.8%,触及一周多来收盘高位.
1017GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3017.22 -8.24 -0.27 +14.01 2646.35
马来西亚 .KLSE 1653.90 7.79 +0.47 +8.05 1530.73
泰国 .SETI 1235.48 8.00 +0.65 +20.50 1025.32
印尼 .JKSE 4117.95 57.62 +1.42 +7.74 3821.99
菲律宾 .PSI 5219.08 22.89 +0.44 +19.38 4371.96
越南 .VNI 396.02 -1.23 -0.31 +12.65 351.55
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(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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