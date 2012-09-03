版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 18:25 BJT

〔东南亚股市〕大多收高,受美联储将推经济刺激政策的希望提振

路透曼谷9月3日电---东南亚股市周一大多收高,区域内蓝筹股被全线买入,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话再次引燃市场对刺激政策的期望.

区域内印尼股市表现亮眼.印尼股市.JKSE升1.4%,印尼大型摩托车经销商PT Astra International (ASII.JK)升2.2%.该股票也是印尼消费者板块的代表.

菲律宾股市.PSI小涨0.4%至逾两周收盘高点.泰国股市.SETI收高0.8%,触及一周多来收盘高位.

1017GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3017.22 -8.24 -0.27 +14.01 2646.35

马来西亚 .KLSE 1653.90 7.79 +0.47 +8.05 1530.73

泰国 .SETI 1235.48 8.00 +0.65 +20.50 1025.32

印尼 .JKSE 4117.95 57.62 +1.42 +7.74 3821.99

菲律宾 .PSI 5219.08 22.89 +0.44 +19.38 4371.96

越南 .VNI 396.02 -1.23 -0.31 +12.65 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 梁睿雪; 审校 高琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐