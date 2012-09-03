〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅收高,得益于出口强劲及贝南克讲话

路透吉隆坡9月3日电---马来西亚毛棕榈油期货周一上扬,因上月出口强劲,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话为出台进一步刺激举措仍敞开大门;刺激措施或将提振全球经济增长并支撑大宗商品需求.

船货调查机构Intertek Testing Services上周五表示,8月棕榈油出口较上月增加18%至今年高位,部分受助于棕榈油较豆油大幅贴水.

"出口状况非常良好,市场将出现短暂上行趋势,"马来西亚一外资商品经纪商的交易员称,"需要注意的是,豆油较棕榈油仍然升水285美元.所有这些因素都为棕榈油加分."

指标2012年11月棕榈油合约FCPOc3收涨1.8%,至每吨3,073马币(林吉特).上周该合约下挫1.6%,中止连涨两周的走势.

整体成交量为31,968口,高于通常的25,000口.

路透分析师王涛说,技术面看偏空,棕榈油料在3,050-3,067马币阻力区间结束目前反弹走势,之后回落至2,978马币.(完)