《交易视点》季末、供给兑现是中国转债潜在增持时点--中金

路透北京9月4日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略月报认为，股市还未出现扭转弱势震荡格局的信号，转债供给冲击尚未结束，转债投资仍需将控制仓位和强调安全边际放在首位，9月股市季度末调整和供给兑现是两个值得关注的介入时机。

个券方面而言，可以重点持有重工、中行、国投转债，适量持有工行、非银行大盘转债、国电转债，少量持有恒丰、巨轮等个券。

**市场策略回顾**

上月，我们提出“在股市疲软和供给冲击中寻找机会”。实际上，市场整体估值水平出现明显调整，重工转债表现一支独秀。

我们在上月一直强调，股市弱势震荡，供给压力虎视眈眈，资金面紧张，转债市场难有作为，投资者宜观望中等待机会，仓位上仍低配至多中配。

其中，股市方面，整体表现比我们“弱势震荡”的判断更为低迷，局部热点也多与转债无缘；其次，转债供给方面，潜在供给规模巨大且更具行业特色，部分存量个券将被“边缘化”；最后，流动性冲击存在“深化”的可能。

**转债市场拐点何时出现？**

转债市场拐点将在何时出现？我们认为有三点值得关注：第一、股市难有系统性机会已经无需赘述，且一般在季度末由于流动性因素而表现不佳。盈利预期、风险溢价、资金成本等在9月份仍可能对股市走势不利，但之后出现阶段性反弹的机会也将有所增大；

第二，如何看待供给？首先，可以肯定供给冲击对市场估值的影响已经较为充分。而供给兑现一定带来市场底部吗？我们认为也未必。供给兑现前后往往是市场估值的底部，但不见得是市场价格的底部。因为，当前市况之下，估计发行人只有逢市场反弹至少企稳才敢于发行；

第三，转债市场未来极限的调整空间预计也就在0-3%之间。

综上，我们认为有几点启示：第一，我们还没有看到股市扭转弱势震荡格局的信号，投资者能够期待和博弈的仅是超跌及维稳等可能带来的反弹可能。加上转债供给冲击尚未结束，我们仍将控制仓位和强调安全边际放在首位；

第二，转债市场潜在调整空间不大，我们认为9 月份可能值得投资者关注低位增持机会，股市季度末调整和供给兑现是两个值得关注的介入时机。

**择券策略**

择券无非看两点：安全边际、没有受益于股市结构性行情的机会。首先，中行等安全边际较好，且有一定股性个券仍值得重点关注；

其次，转债公司中期业绩表现也能给投资者择券提供一定的启示，电力、恒丰等下半年业绩环比显着增长。

此外，还有两类转债可能受益于正股机会：1、重工转债促转股举措；2、工行等个券作为权重股，可能受益于日益强烈的维稳需求。

个券方面，仍建议重点持有重工、中行、国投转债，适量持有工行、非银行大盘转债、国电转债，少量持有恒丰、巨轮等个券。

同仁堂、民生等新券都值得期待，估值合理前提下均具备重仓持有价值。

最后，我们对诸多个券业绩、新钢转股价修正、中鼎资产转让等做以点评，供参考。(完)

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