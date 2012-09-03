特写：正在消失的中国散户大厅

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月3日电(记者 Pete Sweeney/Samuel Shen)---中国的散户大厅曾是小股民们边打牌边买卖股票的地方，但散户大厅或很快将成为历史，因经纪公司打算削减成本并瞄准高端客户。

中国的证券公司为节省租金正缩减散户大厅数量，并将部分散户大厅改造成专供富人和对冲基金客户交易的场所。

银河证券位于上海东方路的交易大厅便是可能面临这种状况的一个地方。

周五上午，这座大楼的扶梯没有运行，外部大厅一片漆黑，但交易大厅里却是灯火通明、人声鼎沸。十多名客户边八卦边交易，其他人则坐在宽敞的长凳上，平静地盯着屏幕上的交易指数和报价。

像这种散户大厅曾经是中国散户投资者唯一进行股票交易的地方，中国政府甚至发布规定，要求证券公司将这些交易大厅弄得舒适点。对于中国第一代股票投资者而言，散户大厅依然是交易首选。

一位60岁的上海老太太对路透表示：“我从2007年就来这里，每个工作日都雷打不动。”她说，相比网络交易平台，她更喜欢散户大厅的终端机，她喜欢在买卖股票时与其他投资者闲聊。

她说：“证券公司计划关闭这个交易大厅以缩减成本，但多数散户投资者都反对这么做，所以他们最终决定继续营业。”

问题是这种过渡期会持续多久。银河证券一位唐姓女员工称，在齐鲁证券关闭了其在这条街上的散户大厅后，他们最近新增了一批客户，但今年前七个月公司在交易大厅租金上则损失了8万元(1.26万美元)。

齐鲁证券原来的散户大厅则被前台接待区两个终端机所取代，且不提供椅子。

国信证券分析师田亮称：“现如今，90%的客户进行网上交易，因此没必要在营业部设置一个需配备昂贵IT系统和额外员工的交易大厅。这会影响到那些退了休的老年人，但他们不是我们的核心客户。”

海通证券(600837.SS)董事会秘书金晓斌对路透表示，他们公司正计划减少现有营业部的面积, 以削减成本及将其散户客户引导到其他地方。

他说：“我们鼓励散户投资者从机构购买投资产品，而不是自己进行股票交易。”

“我们正进入一个金融创新的新时代，会有一波新工具和策略潮......散户投资者不理解这些新工具和策略，且缺乏风险管理的能力。”

申银万国分析师蒋建荣表示，政府曾支持证券公司关注散户投资者，但显然这一政策已经改变。

中国证监会今年早些时候公布的草案明确鼓励证券公司在新设证券营业部计划中不提供现场交易服务。（完）