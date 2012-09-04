《交易视点》资金面冲击进入尾声,9月中国债市收益率可能小幅回落--中金

路透北京9月4日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略月报认为，资金面对债市的冲击接近尾声，并考虑到三季度经济下行压力继续增大，不排除央行通过下调逆回购发行利率引导货币市场利率重新下行的可能，同时债券供给压力减轻，一级市场发行利率有望重新回落。

总来看，9月债券收益率进一步上升空间不大，并存在小幅回落的可能，维持哑铃型组合建议，3-5年期政策性银行债相对价值有所提升。

**数据前瞻**

8月份经济数据将呈现如下特征：受食品价格和油价等成本要素反弹的推动，CPI 同比将回升至2.2%，但总需求并没有出现明显的季节性回升，企业去库存力度加大，PPI 同比跌幅进一步扩大至3.6%，工业增速降至8.8%左右；

拉动需求的三驾马车中，外需依然低迷，出口增速与上月持平，投资增速继续下滑，因为政府主导的基建投资反弹难抵以私人部门为主的制造业和房地产投资的下滑，消费增速有望受通胀回升和短期降价促销政策的影响出现反弹；

贷款增量小幅上升至6,000亿，但结构没有明显改善，M2增速受理财回流影响同比可能继续小幅上升至14%。

**政策观察**

房价反弹、就业尚可、通胀回升成为了制约政策放松的三大障碍，但从上市公司半年报看，企业的盈利能力继续下降，债务成本反而在上升，银行惜贷、贷款利率调整滞后、企业低成本存量债务到期等是主要原因。

总需求没有显着扩张，而企业的四大要素成本都没有显着下降，因此盈利也就难以改善。

换句话讲，裁员和降低融资成本是企业盈利恢复的前提条件，如果不希望出现大量失业的现象，就需要通过降低利率水平来进一步减轻企业的经营压力。

**流动性和供需状况**

季节性因素对9 月份资金面有一定的负面冲击，如果央行不降准，7天回购利率难以出现显着的回落，但大幅回升至4%以上的可能性也不大，均值水平预计不会显着高于3.5%。

9月份债券供给压力将有所减轻，由于利率产品到期量是年内最高的一个月，净增量相比于前几个月会减少大约1,100 亿元，而信用债的发行节奏也可能会有所放缓。

**市场展望和投资建议**

我们认为资金面对债市的冲击接近尾声，尽管市场对央行降准已不抱什么希望，但是持续逆回购对资金面的缓解作用正在显现，而且考虑到三季度经济下行压力继续增大，不排除央行通过下调逆回购发行利率引导货币市场利率重新下行的可能，同时债券供给压力减轻，一级市场发行利率有望重新回落。

9月份债市面临的风险主要是欧美央行是否推出量化宽松政策推动全球风险偏好和大宗商品价格进一步上升，但欧美量化宽松难以再次压低美元，对国内债市风险有限。

总体来看，我们认为9月份债券收益率进一步上升的空间不大，并存在小幅回落的可能，维持哑铃型组合的建议，3-5 年期政策性银行债的相对价值有所提升。

维持买入现券的同时支付互换固定利率的建议，推荐互换增陡交易和Shibor-Repo 息差扩大交易。(完)

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