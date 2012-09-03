〔国际油市〕亚洲柴油价格仍受支撑,有来自斯里兰卡和菲律宾的现货需求

路透新加坡9月3日电---亚洲柴油价格周一仍受到支撑,交易商称,有来自斯里兰卡和菲律宾的现货买需.

柴油裂解价差下滑0.14美元至每桶19.91美元.衍生品市场上,9月柴油价格的升幅高于10月柴油的升幅.

斯里兰卡的Ceylon Petroleum正在寻求9月中旬交割的30万桶柴油,此前该国唯一的石油炼厂于周六关闭.

进口可能会填补关闭期间可能的供应缺口,炼厂关闭料将持续几日.

交易商称,炼厂关闭不太可能会给柴油市场带来巨大的影响,因为目前该国正处在雨季,斯里兰卡对柴油的整体需求不高.

该公司还首度从Bumi Siak这家鲜为人知的印尼公司购进柴油和汽油的合并船货.

交易商对Bumi Siak出售汽柴油感到惊奇,因为印尼是汽柴油的净进口国.

柴油需求亦来自菲律宾,Petron寻求一笔10月初交割的船货.随着经济增长,菲律宾对燃料运输的需求一直较高.

航煤市场方面,更多的供应料来自也门,该国Aden炼厂自上月重启生产以来已提供了第二笔船货,此前该炼厂曾停产九个月.(完)