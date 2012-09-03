〔国际油市〕亚洲石脑油升水飙升,因欧洲供应受限

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透新加坡9月3日电---周一亚洲石脑油裂升水飙升,现货升水刷新逾三个月高点,因印度出口下滑以及欧洲至亚洲的船货有限令供应受限.
交易商称,印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向联合石化售出9月18-20日从达赫(Dahej)装运,价格为每吨较定价公式高出34.50美元,为四个月高位且较8月装载的船货升水高出约20%.
印度Oil & Natural Gas Corp (ONGC)也向联合石化售出9月23-24日从哈兹拉(Hazira)起运的船货,价格为每吨较中东报价高出39.30美元,较此前向道达尔售出的9月中旬船货升水高出逾50%.
ONGC上一次从哈兹拉售出的是6月初装运的船货,升水为每吨51美元,买家为Petroleum Group (IPG).
一交易员称,"石脑油市场在走强,因套利窗口关闭且欧洲和美国有很强的支撑."
欧洲炼厂检修预计会维持供应紧缩的局面并且支撑价格,这反过来将推高亚洲升水.
韩国湖南石油化学买入10月下半月石脑油,价格为每吨较日本报价高出约11-11.50吨.价格细节和卖家不能立即确认.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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