〔国际油市〕亚洲石脑油升水飙升,因欧洲供应受限

路透新加坡9月3日电---周一亚洲石脑油裂升水飙升,现货升水刷新逾三个月高点,因印度出口下滑以及欧洲至亚洲的船货有限令供应受限.

交易商称,印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向联合石化售出9月18-20日从达赫(Dahej)装运,价格为每吨较定价公式高出34.50美元,为四个月高位且较8月装载的船货升水高出约20%.

印度Oil & Natural Gas Corp (ONGC)也向联合石化售出9月23-24日从哈兹拉(Hazira)起运的船货,价格为每吨较中东报价高出39.30美元,较此前向道达尔售出的9月中旬船货升水高出逾50%.

ONGC上一次从哈兹拉售出的是6月初装运的船货,升水为每吨51美元,买家为Petroleum Group (IPG).

一交易员称,"石脑油市场在走强,因套利窗口关闭且欧洲和美国有很强的支撑."

欧洲炼厂检修预计会维持供应紧缩的局面并且支撑价格,这反过来将推高亚洲升水.

韩国湖南石油化学买入10月下半月石脑油,价格为每吨较日本报价高出约11-11.50吨.价格细节和卖家不能立即确认.(完)