〔亚洲橡胶〕9月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透9月3日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 9月 221.5 22 219.7 7
*10月 223.9 102 221.5 10
*11月 224.2 260 221.8 57
*12月 225.3 497 223.4 33
* 1月 226.8 4507 224.5 519
* 2月 227.8 9757 225.5 1178
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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