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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 19:33 BJT

〔亚洲橡胶〕9月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月3日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 221.5 22 219.7 7

*10月 223.9 102 221.5 10

*11月 224.2 260 221.8 57

*12月 225.3 497 223.4 33

* 1月 226.8 4507 224.5 519

* 2月 227.8 9757 225.5 1178

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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