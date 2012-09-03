〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差升至逾两个月高位

路透新加坡9月3日电---亚洲燃料油市场周一走坚,即期跨月价差小升至逾两个月高位,因人气继续受到低库存水平的支撑.

路透数据显示,9/10月燃料油跨月价差上涨0.50美元,收报逆价差每吨5.88美元,创下6月28日以来最高.

近月9月黏度差也走阔.亚洲收盘时该合约上涨0.88美元至八个月高位每吨15.38美元.

交易员预计,低黏度级别燃料油供给将吃紧.虽然本月到岸的西方套利船货不少,不过这些船货主要是较高黏度的船货.

除此之外,有关中国库存补充需求的预期重燃,也支撑人气.

据一位官员表示,斯里兰卡的Ceylon Petroleum周六因故障关闭了该国唯一的一座炼厂,停产料持续数日.

该炼厂在例行维护后于8月10日重启.在此期间,Ceylon Petroleum买入了7万吨低硫燃料油和8.5万吨高硫燃料油以填补国内缺口.(完)