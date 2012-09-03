〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差升至逾两个月高位

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透新加坡9月3日电---亚洲燃料油市场周一走坚,即期跨月价差小升至逾两个月高位,因人气继续受到低库存水平的支撑.
路透数据显示,9/10月燃料油跨月价差上涨0.50美元,收报逆价差每吨5.88美元,创下6月28日以来最高.
近月9月黏度差也走阔.亚洲收盘时该合约上涨0.88美元至八个月高位每吨15.38美元.
交易员预计,低黏度级别燃料油供给将吃紧.虽然本月到岸的西方套利船货不少,不过这些船货主要是较高黏度的船货.
除此之外,有关中国库存补充需求的预期重燃,也支撑人气.
据一位官员表示,斯里兰卡的Ceylon Petroleum周六因故障关闭了该国唯一的一座炼厂,停产料持续数日.
该炼厂在例行维护后于8月10日重启.在此期间,Ceylon Petroleum买入了7万吨低硫燃料油和8.5万吨高硫燃料油以填补国内缺口.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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