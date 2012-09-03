〔欧洲金融〕欧央行购买较短期公债不会违反欧盟规定--央行总裁德拉吉

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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* 德拉吉称公债购买符合欧洲央行的职责
* 德拉吉表示,购买短期债券避免了货币融资
路透布鲁塞尔9月3日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一对欧洲议员表示,该央行购买短期主权债券并不违反欧盟规定.路透获得了他讲话的记录.
德拉吉称,他并没有面临违反欧盟有关不得直接为欧元区经济体提供融资禁令的风险.他料将于周四公布新债券购买计划的细节,该计划旨在帮助身陷债务泥潭的欧元区国家.
"如果我们购买年限在一年,两年甚至三年的公债,这些债券很容易到期."德拉吉在欧洲议会经济暨货币事务委员会称.
"因此我们的所作所为带来的货币融资效应微乎其微."他在该委员会的闭门会议上表示.
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路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。