〔欧洲金融〕欧央行购买较短期公债不会违反欧盟规定--央行总裁德拉吉

* 德拉吉称公债购买符合欧洲央行的职责

* 德拉吉表示,购买短期债券避免了货币融资

路透布鲁塞尔9月3日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一对欧洲议员表示,该央行购买短期主权债券并不违反欧盟规定.路透获得了他讲话的记录.

德拉吉称,他并没有面临违反欧盟有关不得直接为欧元区经济体提供融资禁令的风险.他料将于周四公布新债券购买计划的细节,该计划旨在帮助身陷债务泥潭的欧元区国家.

"如果我们购买年限在一年,两年甚至三年的公债,这些债券很容易到期."德拉吉在欧洲议会经济暨货币事务委员会称.