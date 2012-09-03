〔欧洲汇市〕欧元持稳,但市场警惕ECB会议之后欧元可能承压

路透伦敦9月3日电---欧元周一持稳,受有关欧洲央行(ECB)本周将制定详细计划遏制债务危机的预期支撑,不过结果恐令人失望的风险以及脆弱的经济成长前景仍令欧元承压.

成长题材货币澳元兑美元和日圆均跌至六周新低,因中国经济走缓的讯号和疲弱的澳洲数据促使投资者抛售澳元.

欧元/美元EUR=报1.2569美元,较周五纽约尾盘持平,脱离上日触及的八周高点1.2638.

交易商指1.2650处有期权障碍,7月2日高位1.2681成为阻力.由于美国市场适逢假期休市,交投滞缓.

市场预期欧洲央行可能在周四的政策会议上出台购债计划,旨在压低西班牙和意大利等欧元区国家的借债成本.这种预期支撑欧元.

央行此举料降低持有欧洲资产和欧元的风险溢价,不过一些分析师称这并不能解决欧元区的根本问题.

"我们认为结果可能令人失望,虽然市场起初可能有正面反应.未来欧元仍会因为各种问题而疲软,"三菱东京日联银行外汇研究欧洲主管Derek Halpenny称.

欧洲央行本周还可能调降成长预估,从而增大未来数月降息的压力.周一公布的数据显示8月德国和法国工厂活动萎缩.[ID:nSB1757760]