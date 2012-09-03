(重温稿)〔路透调查〕澳洲央行9月4日料维持指标利率在3.5%不变,第四季可能降息

* 澳洲央行9月4日会议料维持隔夜拆款利率于3.5%不变

* 基于全球风险,第四季可能进一步宽松

路透悉尼8月31日电---周五公布的路透调查显示,分析师几乎笃定认为澳洲央行周二将连续第三次会议维持利率不变,但未来几个月可能再度放宽政策.

所有接受调查的18位分析师皆预期澳洲央行9月4日将维持隔夜拆款利率于3.5%不变.

"澳洲央行似乎觉得目前的政策很适合,"汇丰分析师Paul Bloxham称,"国际事件可能决定澳洲央行的下一步行动.随着全球风险偏下档,我们预计澳洲央行将保持宽松立场."

大多数分析师预计,澳洲央行将在第四季继续放松政策,回应欧洲、美国和中国不断恶化的经济前景.

"对我们而言,判断澳洲央行会否进一步降息的关键在于,中国经济是否有成长的迹象.眼下并无相关迹象,所以我们仍预计澳洲央行会在第四季进一步降息,"Bloxham称.

银行间利率期货<0#YIB:>暗示,9月降息25个基点的机率只有12%.(完)