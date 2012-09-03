(重温稿)〔路透调查〕澳洲央行9月4日料维持指标利率在3.5%不变,第四季可能降息

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 澳洲央行9月4日会议料维持隔夜拆款利率于3.5%不变
* 基于全球风险,第四季可能进一步宽松
路透悉尼8月31日电---周五公布的路透调查显示,分析师几乎笃定认为澳洲央行周二将连续第三次会议维持利率不变,但未来几个月可能再度放宽政策.
所有接受调查的18位分析师皆预期澳洲央行9月4日将维持隔夜拆款利率于3.5%不变.
"澳洲央行似乎觉得目前的政策很适合,"汇丰分析师Paul Bloxham称,"国际事件可能决定澳洲央行的下一步行动.随着全球风险偏下档,我们预计澳洲央行将保持宽松立场."
大多数分析师预计,澳洲央行将在第四季继续放松政策,回应欧洲、美国和中国不断恶化的经济前景.
"对我们而言,判断澳洲央行会否进一步降息的关键在于,中国经济是否有成长的迹象.眼下并无相关迹象,所以我们仍预计澳洲央行会在第四季进一步降息,"Bloxham称.
银行间利率期货<0#YIB:>暗示,9月降息25个基点的机率只有12%.(完)
--编译 张若琪/王翔琼;审校 张明钧、白云
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