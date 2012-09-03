澳新经济指标预测--9月4日-9月11日****

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透9月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月4日(二)
0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字122.0 赤字149.0
0430 澳洲央行利率决议 9月 3.50% 3.50%
9月5日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.8% +1.3%
(较上年同期) +3.7% +4.3%
9月6日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加0.5 增加1.4
全职就业人数(万人) -- 增加0.92
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
9月7日(五)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差3 顺差0.09
出口 -- 持平
进口 -- -2%
9月9日(日)
0130 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.7%
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月10日(一)
0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%
房屋融资 -- +1.3%
9月11日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 负3
企业信心指数 -- 正4 (完)
--整理 肖群英;审校 张涛
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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