〔英国债市〕在欧央行总裁公债购买言论后走软,追随德债疲势

路透伦敦9月3日电---英国政府公债周一在淡静市况中下跌,此前欧洲央行总裁德拉吉称,购买年限在三年以内的欧元区公债不会违反欧盟纪律.

德国政府公债在德拉吉发表上述讲话后应声大幅下挫.该央行几天后料将详述购买二线欧元区国家公债以压低其收益率的计划.

英国公债也追随德债步伐走低,12月公债期货FGBLU2结算价下跌12个跳动点报120.83,接近日内交易区间的低端.

"德拉吉的言论为(欧元区)债券利差创造了有利的氛围.德债下跌而英债亦走疲."花旗固定收益分析师Jamie Searle表示.

由于美国市场适逢劳工节假期休市,且投资者聚焦周四的欧洲央行会议,今日交投淡静,基本未受英国制造业采购经理人指数(PMI)好于预期的影响.

英国10年期公债GB10YT=RR收益率(殖利率)上升3个基点报1.66%,其与德债EU10YT=RR的利差报27个基点,处于日内区间的窄端.

RBC分析师Sam Hill认为,英债于周五将支付利息,这有可能为市场提供支撑,交易商预计除了英国央行30亿英镑的量化宽松购债行动之外,本周还将有约58亿英镑(92.1亿美元)再投资资金流入.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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