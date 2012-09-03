〔欧元债市〕德债下滑,ECB会议前市场心存谨慎

* 德拉吉的言论推高对ECB将采取行动的预期

意大利短期公债收益率(殖利率)IT2YT=TWEB降至4月来最低,西班牙短债收益率亦延续跌势.此前据报导欧洲央行总裁德拉吉称,欧洲央行买入到期年限最长为三年的公债并不是政府援助.