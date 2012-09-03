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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 06:58 BJT

〔欧元债市〕德债下滑,ECB会议前市场心存谨慎

* 德债在周四ECB会议前下滑

* 德拉吉的言论推高对ECB将采取行动的预期

* 西班牙和意大利短期公债收益率下滑

* 比利时揭开本周标售公债的序幕

路透伦敦9月3日电---德国公债价格周一下滑,在周四欧洲央行(ECB)会议召开前投资者可能心存谨慎,市场预期届时将会公布买债计划细节.

意大利短期公债收益率(殖利率)IT2YT=TWEB降至4月来最低,西班牙短债收益率亦延续跌势.此前据报导欧洲央行总裁德拉吉称,欧洲央行买入到期年限最长为三年的公债并不是政府援助.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率下滑9个基点至5.78%,西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率下滑3个基点至6.9%.

9月德债期货FGBLU2下滑47个跳动点,结算价报143.55.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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