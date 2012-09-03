〔欧元债市〕德债下滑,ECB会议前市场心存谨慎

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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* 德债在周四ECB会议前下滑
* 德拉吉的言论推高对ECB将采取行动的预期
* 西班牙和意大利短期公债收益率下滑
* 比利时揭开本周标售公债的序幕
路透伦敦9月3日电---德国公债价格周一下滑,在周四欧洲央行(ECB)会议召开前投资者可能心存谨慎,市场预期届时将会公布买债计划细节.
意大利短期公债收益率(殖利率)IT2YT=TWEB降至4月来最低,西班牙短债收益率亦延续跌势.此前据报导欧洲央行总裁德拉吉称,欧洲央行买入到期年限最长为三年的公债并不是政府援助.
意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率下滑9个基点至5.78%,西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率下滑3个基点至6.9%.
9月德债期货FGBLU2下滑47个跳动点,结算价报143.55.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张涛
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