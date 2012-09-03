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亚洲 | 2012年 9月 4日 星期二 06:45 BJT

全球外汇市场9月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

0130 - 日本7月加班工资

0130 - 澳洲第二季经常帐收支

0130 - 澳洲央行9月利率决议

0545 - 瑞士第二季国内生产总值(GDP)

0830 - 英国8月建筑业采购经理人指数(PMI)

0900 - 欧元区7月生产者物价指数(PPI)

1030 - 欧洲理事会主席范龙佩将与德国总理梅克尔会晤

-- - 希腊财政部长史托纳拉斯将会晤德国财政部长朔伊布勒

-- - 欧洲央行执委亚斯穆森在法兰克福发表演讲

1258 - 美国Markit制造业PMI 8月终值

1400 - 美国7月建筑支出

1400 - 美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数

-- - 美国8月汽车销售年率

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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