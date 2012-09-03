全球外汇市场9月4日主要消息

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会
0130 - 日本7月加班工资
0130 - 澳洲第二季经常帐收支
0130 - 澳洲央行9月利率决议
0545 - 瑞士第二季国内生产总值(GDP)
0830 - 英国8月建筑业采购经理人指数(PMI)
0900 - 欧元区7月生产者物价指数(PPI)
1030 - 欧洲理事会主席范龙佩将与德国总理梅克尔会晤
-- - 希腊财政部长史托纳拉斯将会晤德国财政部长朔伊布勒
-- - 欧洲央行执委亚斯穆森在法兰克福发表演讲
1258 - 美国Markit制造业PMI 8月终值
1400 - 美国7月建筑支出
1400 - 美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数
-- - 美国8月汽车销售年率
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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