日韩经济指标预测--9月4日-9月11日****

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透9月4日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月4日(二)
0130 日本加班工资 7月 -- +4.1%
9月5日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- --
(较上年同期) -- --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,477
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,350
9月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728
9月7日(五)
0500 日本领先指标 7月 -- -2.6
同时指标 -- -2.0
9月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.1%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余4,333
(较上年同期) -- -19.6%
2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3%
环比年率 -- +1.4%
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 8月 -- 39.7
2350 日本企业调查指数 第三季 -- -5.7
9月11日(二)
2300 韩国失业率 8月 -- 3.1%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -2.1%
2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +5.6%
(较上年同期) -- -9.9% (完)
--整理 肖群英;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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