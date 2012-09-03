〔欧洲股市〕续升,欧洲央行购债预期掩盖黯淡数据负面影响

路透巴黎9月3日电---欧洲股市周一收涨,延续上一交易日的升势,因为投资者期待各大央行将出台进一步的刺激举措,盖过了中国和欧洲制造业数据不理想的冲击.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%至1,091.61点,不过成交量为去年12月圣诞节当周以来最低,部分原因在于美国市场今日逢公共假期而继续休市.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.9%报2,463.17点.

各板块普涨,法国医药集团赛诺菲(SASY.PA)上扬2.2%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)亦扬升1.7%.

尽管数据显示欧元区制造业8月萎缩速度快于原先预想,而且中国发布的数据也暗示,该国经济增长的脚步在第三季将放缓,但投资者仍把注意力放在本周的欧洲央行政策会议上.

该央行料将公布购买西班牙和意大利公债,以压低两国借贷成本并缓和欧元区债务危机的详细计划.

尽管周一市场走高,但Banque Leonardo的分析师Francois Chevallier警告称,股市将难以延续始自7月底的涨势.

英国富时100指数.FTSE收高0.82%,报5,758.41点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.63%,报7,014.83点,法国CAC-40指数.FCHI上涨1.19%,报3,453.71点.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI