〔金属期市〕伦铜受刺激政策憧憬提振上涨,此前中国公布黯淡数据

* 中国8月制造业萎缩加剧

* 未来两周美联储和欧洲央行会议料为关注焦点

路透伦敦9月3日电---期铜周一触及一周高位,因中国制造业数据疲弱,美国就业成长和欧债危机惹人担忧,令市场益发预期三个地区的央行及决策者将采取行动提振经济成长.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周一稍早触及每吨7,700美元的一周高位,收盘时没有交易,买入价为每吨7,678美元,高于周五收盘价每吨7,610美元,8月份累计收高0.6%.

稍早公布的数据显示,全球最大铜消费国--中国8月制造业活动萎缩程度加剧,产出和新定单分项双双下滑,制造商纷纷降价以争夺业务.

汇丰(HSBC)周一公布,中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至47.6,为2009年3月以来最低水准,且为连续第10个月位于荣枯线下方.[ID:nSB1754522]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.[ID:nSB1755808]

美联储将在9月12-13日举行下次会议,会后发表利率声明.

周一公布的调查显示,虽然企业降价,欧元区制造行业8月的萎缩程度仍比原先预估的还要严重,因为核心国家未能提供任何支持.[ID:nSB1756782]

"中国PMI数据逊于预期,但其与美国和其他地区的其他数据,将激发当局出台刺激或宽松举措的更大希望,这就是大宗商品和金属仍在近期高位徘徊的原因所在,"法国兴业银行分析师Robin Bhar说.

"这并不是支撑持续上涨的稳固基础,意味着大宗商品能够上涨,但会吸引投机客逢高卖出."

铜价今年以来累计上涨,但仍比2月份所及高位下滑约13%,周一波动区间料有限,因美国市场因劳工节假日休市.

LME铜库存锐减4,625吨,至225,275吨,为2012年5月以来最低点.分析师称,库存减少应为铜市提供支撑,但他们警告,中国包括未报告保税仓库在内的总体铜库存仍大幅增长.

以下为1613GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 347.70 1.90 +0.55 344.75 0.86

LME期铝 1924.50 22.50 +1.18 2020.00 -4.73

LME期铜 7670.00 60.00 +0.79 7600.00 0.92

LME期铅 1995.75 30.75 +1.56 2034.00 -1.88

LME期镍 16199.00 249.00 +1.56 18650.00 -13.14

LME期锡 19600.00 0.00 +0.00 19200.00 2.08

LME期锌 1868.25 27.25 +1.48 1845.00 1.26

上海期铝 15430.00 65.00 +0.42 15845.00 -2.62

上海期铜 56220.00 630.00 +1.13 55360.00 1.55

上海期锌 14810.00 135.00 +0.92 14795.00 0.10

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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