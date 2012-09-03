〔日本个股〕东芝、日立造船等公司将投资15.3亿美元修建风电场--日经

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透9月4日电---日本经济新闻报导,东芝(6502.T)、日立造船(7004.T)、JFE钢铁株式会社[JFEST.UL]和其它三家公司计划在未来十年内投资1,200亿日圆(15.3亿美元),修建海上风力发电机组.
该报报导,该项目的发电能力将为30万千瓦,选址地包括日本南部九州地区附近的海域.
日经新闻还称,参与项目的另外三家公司分别是住友电气工业(5802.T)、东亚建设工业(1885.T)、东洋建设(1890.T).
报导显示,项目所需资金将通过特别目的公司和项目融资获得.
日本希望步欧洲后尘,开始修建海上商业风电场.
日本环境省此前估计,日本最终能修建发电能力为1,600千兆瓦的海上风电场.(完)
--编译 白云;审校 郑茵
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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