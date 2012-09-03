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亚洲 | 2012年 9月 4日 星期二 07:58 BJT

〔日本个股〕东芝、日立造船等公司将投资15.3亿美元修建风电场--日经

路透9月4日电---日本经济新闻报导,东芝(6502.T)、日立造船(7004.T)、JFE钢铁株式会社[JFEST.UL]和其它三家公司计划在未来十年内投资1,200亿日圆(15.3亿美元),修建海上风力发电机组.

该报报导,该项目的发电能力将为30万千瓦,选址地包括日本南部九州地区附近的海域.

日经新闻还称,参与项目的另外三家公司分别是住友电气工业(5802.T)、东亚建设工业(1885.T)、东洋建设(1890.T).

报导显示,项目所需资金将通过特别目的公司和项目融资获得.

日本希望步欧洲后尘,开始修建海上商业风电场.

日本环境省此前估计,日本最终能修建发电能力为1,600千兆瓦的海上风电场.(完)

--编译 白云;审校 郑茵

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