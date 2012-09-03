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亚洲 | 2012年 9月 4日 星期二 07:31 BJT

《外汇简讯》美元/韩元可能守在1,130上方

2315GMT

* 店头市场美元/韩元料将开报约1,131.5,此前在海外无本金交割远期外汇(NDF)交易中报1133/34.2

* 疲弱的国内数据提升了韩国央行降息25个基点的机率

* 穆迪将欧盟债信评级展望降为负面,到目前为止市场反应平静

* 对欧洲可能作出负面反应的担忧应该会帮助美元/韩元守在1,130上方(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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