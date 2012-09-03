〔欧洲评级〕穆迪将欧盟AAA级债信评级展望调降至负面

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透悉尼9月4日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)将欧盟的AAA评级展望下调为负面,并警告称,若该机构决定下调德国,法国,英国与荷兰这四大欧盟财政支柱国家的评级,欧盟的评级亦可能随之下调.
此举增大了欧洲央行的压力,要求其在周四政策会议上出台新购债计划的细节,以帮助那些债台高筑的欧元区成员国.
穆迪在7月时将德国,荷兰与卢森堡的评级展望下调至负面,因欧债危机的影响给这些享有最高评级的国家带来威胁.法国和英国的评级展望亦为负面.
"欧盟长期评级展望为负面,是因为那些对欧盟预算贡献最大的AAA级成员国其展望已经被调至负面:德国,法国,英国与荷兰这四个国家共计占到欧盟预算收入的45%左右,"穆迪表示.
穆迪称,欧盟评级对这四个国家的评级变动尤其敏感,意味着若四国评级遭降,欧盟的AAA评级也有可能不保.
同样,穆迪表示,若四个关键国家的AAA评级展望恢复成稳定,欧盟的展望也将重回稳定.
该机构还将欧洲原子能共同体(Euratom)的评级展望调至负面.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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