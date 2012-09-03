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亚洲 | 2012年 9月 4日 星期二 07:46 BJT

〔韩国个股〕现代汽车工会成员以微弱优势批准临时薪资协议

路透首尔9月4日电---现代汽车(005380.KS)的韩国工会周一投票通过上周达成的临时薪资协议,此举避免该汽车厂商遭遇更多罢工和生产损失.

一位工会发言人称,共有52.7%的投票者赞成该协议,46.6%的投票者表示反对.

现代汽车8月销量为逾三年来首次下降,受其韩国工厂一连串局部罢工影响.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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