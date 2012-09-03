〔韩国个股〕现代汽车工会成员以微弱优势批准临时薪资协议

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透首尔9月4日电---现代汽车(005380.KS)的韩国工会周一投票通过上周达成的临时薪资协议,此举避免该汽车厂商遭遇更多罢工和生产损失.
一位工会发言人称,共有52.7%的投票者赞成该协议,46.6%的投票者表示反对.
现代汽车8月销量为逾三年来首次下降,受其韩国工厂一连串局部罢工影响.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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