《独家新闻》智利铜企Southern Copper旗下Ilo炼厂将停工一个月检修

路透利马9月3日电---智利Southern Copper(SCCO.N)执行长Oscar Gonzales表示,公司周一关闭旗下的秘鲁冶炼厂Ilo进行检修,时间将持续一个月.

Southern Copper是全球最大的铜生产商之一,亦是全球第三大铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico)(GMEXICOB.MX)的子公司.Southern Copper将出售铜精矿,以免库存过剩,同时Ilo将暂停生产阳极铜和阴极铜.

"我们将出售铜精矿,这不是我们的强项,而且价格也不怎么好.但没有其它办法,因为不这么做,那些收入也得不到,而且会积累过多的库存,"Gonzalez对路透表示.

Southern Copper在墨西哥和秘鲁均有矿场和工厂.据秘鲁矿业部数据,Ilo炼厂2011年的产量为223,113吨.(完)