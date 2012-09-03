《独家新闻》智利铜企Southern Copper旗下Ilo炼厂将停工一个月检修

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透利马9月3日电---智利Southern Copper(SCCO.N)执行长Oscar Gonzales表示,公司周一关闭旗下的秘鲁冶炼厂Ilo进行检修,时间将持续一个月.
Southern Copper是全球最大的铜生产商之一,亦是全球第三大铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico)(GMEXICOB.MX)的子公司.Southern Copper将出售铜精矿,以免库存过剩,同时Ilo将暂停生产阳极铜和阴极铜.
"我们将出售铜精矿,这不是我们的强项,而且价格也不怎么好.但没有其它办法,因为不这么做,那些收入也得不到,而且会积累过多的库存,"Gonzalez对路透表示.
Southern Copper在墨西哥和秘鲁均有矿场和工厂.据秘鲁矿业部数据,Ilo炼厂2011年的产量为223,113吨.(完)
--编译 白云;审校 张涛
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。