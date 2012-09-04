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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 08:35 BJT

〔欧洲金融〕德国与欧盟在银行业监管问题上意见不合

路透汉诺威9月3日电---德国周一因为赋予欧洲央行(ECB)新的银行业监管权力的计划,与欧盟发生争执.德国认为,除了监管欧元区最大的金融机构之外,还让欧洲央行监管更多机构是不现实的,而且也不应期望新监管机构年底前就能可到位.

欧盟执委会将在9月12日拿出有关泛欧银行业监管框架的提议,但其已经明确表示希望欧洲央行监管所有6,000家机构.

如此大范围的监管权限将成为创建银行业联盟的第一步,并让欧元区得以直接调整各银行的资本,以打破负债政府与其受困金融业之间的恶性循环.

但德国财长朔伊布勒反对给予欧洲央行如此大的权力,他周一表示,欧洲央行只应关注具有系统重要性的银行.

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