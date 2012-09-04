《全球重要经济事件一览表》--9月4日-9月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月4日(二)

悉尼--澳洲央行宣布利率决定(0430).

柏林--欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)会见德国总理梅克尔,讨论希腊和西班牙等欧元区议题(1030).

柏林--希腊财政部长史托纳拉斯会晤德国财政部长朔伊布勒.

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森和德国财长朔伊布勒在银行业结构与银行业文化会议第一天发表演讲.

科特迪瓦阿比让--世界银行行长金墉访问科特迪瓦(象牙海岸)(至9月5日).

9月5日(三)

日本下关--日本央行审议委员宫尾龙藏会见山口县商界领袖.

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(第一天).

基辅--IMF代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源行业改革和社会计划的技术问题(最后一天).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(第一天).

苏黎世--瑞士央行委员丹亭在"第30届SUERF研讨会--国家、银行与经济融资"发表讲话.

符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(至9月6日).

渥太华--加拿大央行宣布利率政策决定(1300).

9月6日(四)

法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).

东京--日本央行总裁白川方明在读卖新闻国际经济协会讲话(0340).

阿姆斯特丹--荷兰首相吕特(Mark Rutte)和其它政党领导人就如何应对经济危机、欧洲和荷兰福利进行辩论(1615).

挪威纳尔维克--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在Sparebanken Narvik讲话(1300).

挪威斯瓦尔巴特群岛--北欧部长理事会合作会议.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决议.

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).

9月7日(五)

阿姆斯特丹--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在德伊森贝赫金融学院(uisenberg School of Finance)举办的"欧洲货币与银行业联盟"学术年度开幕式上发表主旨讲话(1210)

塔林--爱沙尼亚发表通胀月报.

加拿大卡尔加里--加拿大央行总裁卡尼在Spruce Meadows圆桌会议上发表演讲(1540).

9月8日(六)

都柏林--英国央行执行理事戴尔在货币宏观金融2012会议上发表演讲(1115).

符拉迪沃斯托克--第20届亚太经合组织(APEC)经济领袖峰会(至9月9日)

9月9日(日)

雅典--希腊财政部长史托纳拉斯会晤欧盟/欧洲央行/国际货币基金组织(IMF)调查组负责人(0700).

符拉迪沃斯托克--2012年APEC峰会周(最后一日).

9月10日(一)

维也纳--国际原子能总署理事会会议.

9月11日(二)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

塔林--爱沙尼亚央行监督委员会会议.

中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发表石油市场月报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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