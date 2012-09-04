〔金砖国家〕9月3日股汇市收盘纵览

路透9月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月3日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.58%,报952.83点.

中国股市:沪综指周一小幅反弹,终结此前连续三日跌势.分析师指出,新公布的中国制造业PMI数据不佳及美联储(FED)主席贝南克最新评论,令国内投资者对于中国出台放松政策的期望上升,房地产板块领先上涨,大盘借此出现技术性反弹.沪综指.SSEC收报2,059.147点,上涨11.625点,或0.57%;上周五沪综指创下43个月收盘新低.今日沪市A股成交金额478亿元人民币,较上日创下的44个月新低352亿元放大三成半.[.SSCN]

香港股市:收高,为四个交易日来首次收涨,受地产股支撑,稍早公布的中国数据较预期疲软,激发市场憧憬中国当局将采取行动抑制经济降温.恒生指数.HSI收高0.4%,至19,559.2点.恒生国企指数.HSCE收高0.1%,至9,287.5点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收升.隔夜欧元兑美元涨至八周高位,人民币中间价随之温和高开,且早盘观察到贵金属结汇盘涌出,令人民币成交价位偏强,最后收盘亦升破中间价水平,为今年4月9日以来的首次.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,230点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4637元.[CNY/CN][ID:nSB1757742]

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印度股市:下跌,投资者未理会反避税提案延期的影响,而将注意力集中在财政赤字和贸易逆差等宏观经济因素.摩根士丹利将印度经济增长预估下调至5.1%,为多数民间预测机构对2012/13财年的最低预估值.指标股指BSE指数.BSESN跌0.26%,收报17,384.40点[.BO][ID:nL4E8K31NF]

印度汇市:印度卢比变动微小,一政府顾问小组提议将备受争议的反避税规定推迟至2016年实施,带来的正面情绪被本地股市下跌所抵消.印度卢比兑美元INR=D2收报55.53/54,几近持平于上交易日收盘价55.52/53.[INR/][ID:nL4E8K31SH]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,406.040点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.89%至757.88点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.06%至32.3700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.07%,报40.6525.

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巴西股市:拉美股市上涨,未受欧元区和中国弱于预期的制造业数据影响,因对本土企业的内需撑起市场.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升0.39%至57,281.45点,Bovespa交易所(BVMF3.SA)以3.91%的涨势推高大盘.银行、建筑商和消费品生产商的升势,亦帮助抵消了油企和矿企的跌势.[ID:nL2E8K3833]

巴西汇市:拉美货币几无变动,中国公布的疲弱制造业数据导致商品出口国前景暗淡,而对于美国进一步出台货币刺激的期望,则支撑了美元流入新兴国家的前景.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.02%至2.0305,之前巴西重要贸易伙伴中国公布,官方采购经理人指数(PMI)于11月以来首次降至50下方.[ID:nL2E8K36XP]

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南非股市:在淡静交易中略微收高,此前备受打压的矿业股追随全球股市的脚步,因寄望主要央行将采取行动抵御全球经济放缓.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.18%,至31,227.59点.综合指数.JALSH升0.27%,报35,485.10点.[.J][ID:nL6E8K3J1T]

南非汇市:南非兰特兑美元持稳,近日市场空头试图将兰特推低至关键心理水准8.5之下的努力未果,尽管全球经济前景疲软且中国商品需求预期下降.1615GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.3980,较周五收盘涨0.07%.[ZAR/][ID:nL6E8K3K4Y](完)