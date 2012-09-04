《中国报摘》--其他报纸重要消息9月4日

**上海证券报**

--中国首个国内贸易"十二五"(2011-2015年)规划将出台,相关部委将出台一系列促消费政策加以落实.具体包括出台加大现有老旧汽车报废更新补贴办法;对部分消费品的消费税进行适度调整等.

--从新疆生产建设兵团商务局获悉,近日经国务院批准,在新疆五家渠、阿拉尔设立国家级经济技术开发区.

**人民日报**

--日前召开的中国蔬菜协会成立大会称,多年来中国蔬菜生产持续稳定发展,种植面积由1990年的0.95亿亩增加到2011年的2.95亿亩,产量由1990年的1.95亿吨增加到2011年的6.79亿吨,当前蔬菜消费需求呈刚性增长趋势,但保障稳定供给任务依然艰巨.

--第二届中国—亚欧博览会集中签约投资合作项目170个,签约总金额达2,068.53亿元人民币;签约项目涉及现代农业、食品加工、电力、能源、矿产开发等14个领域,其中第二产业签约项目131个,签约金额1,661.62亿元.

**第一财经日报**

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)称拟参股深圳前海股权交易中心,参股比例为30%,出资总价款不超过1.5亿元.

**21世纪经济报 道**

--据悉,天津市政府提出,从2012年起控制煤炭消费总量,到2015年,煤炭消费量较2010年增量控制在1,500万吨以内.这是继北京之后,第二个提出煤炭消费总量控制的城市.

--从权威渠道获悉,工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行8月新增人民币贷款约2,200亿元,与上月持平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李然; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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