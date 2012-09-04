版本:
中国
债券 | 2012年 9月 4日 星期二 08:46 BJT

〔欧洲金融〕西班牙银行业纾困基金批准立即向Bankia注资45亿欧元

路透马德里9月3日电---西班牙的银行业有序重组基金(FROB)周一在声明中称,已经批准立即向Bankia银行(BKIA.MC)注入45亿欧元(56.6亿美元)资金.

"注资将通过FROB增加资本金实施,"FROB在声明中称.

FROB表示,注资还有待西班牙央行和政府的批准,而且本次注资将把Bankia的核心资本提高到监管机构要求的水平.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐