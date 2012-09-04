《中国债券市场每日交易备忘》--9月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国浙江农资集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 陕西煤业化工集团35亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行及工商银行主承 三花控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 滨化股份( 601678.SS )7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),工行和北京银行主承 无锡广电发展公司2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 广东广晟资产经营公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承 福建交通运输集团4.4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 广州地铁总公司35亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行及建设银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 华电集团40亿元九个月期超短融011217002,票面利率3.95% 厦门建发集团9亿元五年期中票1282312,票面利率5.37% ============================================================================== 三、缴款: 节能环保集团18亿元五年期中票 农业发展银行250亿元七年期固息金融债120416,票面利率3.99% 中山市交通发展集团6亿元六年期固息债1280254,票面利率6.65% 新疆石河子开发区经济建设总公司6亿元六年期固息债1280255,票面利率7.50% 咸宁城投6亿元六年期固息债1280261,票面利率7.50% ============================================================================== 四、还本付息: 电信科学技术研究院15亿元三年期中票0982124到期兑付,票面利率4.20% 攀钢集团10亿元三年期中票0982125到期兑付,票面利率4.70% 国家开发银行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息债0302160付息,票面利率3.14% 中行( 601988.SS )90亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(七天回购基准)050603付息,基本利差1.49% 招商局集团18亿元10年期固息债078045付息,票面利率5.20% 招商银行( 3968.HK )190亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081101付息,票面利率5.70% 招行( 600036.SS )70亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债081102付息,票面利率5.90% 招行40亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债081103付息,基本利差1.53% 上海外高桥集团8.5亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980129付息,票面利率4.20% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国新增信贷不旺的格局仍未有明显改善.21世纪经济报 道周二报导称,中国四大国有银 行--工商银行( 1398.HK )( 601398.SS )、农业银行( 601288.SS )( 1288.HK )、中国银行( 3988.HK ) ( 601988.SS )和建设银行( 0939.HK )( 601939.SS )8月新增人民币贷款约2,200亿元,与上月持平. [ID:nSB1758234] --中国证券报援引权威人士处指出,"非百强县"发债门槛有望降低.今后或以某一年百强县 末位财政数制定一个基准,若发行人所在的县级财政状况超过基准,发改委就受理发债申请. --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.9%) 8月居民消费价格指数(CPI) (7月为1.8%) 1-8月城镇固定资产投资 (1-7月为20.4%) 8月社会消费品零售总额 (7月为13.1%) 8月工业增加值 (7月为9.2%) 8月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关9/10公布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差251.5亿美元) 国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇