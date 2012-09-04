《中国重要政经日程》--9月4日

=============================今日重要政经日程==========================
9/4(二)
--美国国务卿希拉里·克林顿访华,至5日.
=============================近日重要政经日程==========================
9/6(四)
*--国新办就《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》颁布实施两年来教育改革发展情况举行发布会.
9/10(一)
--第六届中国银行家高峰论坛在北京举行.
--2012中国国际石油化工大会在天津举行,至12日.
--中蒙俄经贸洽谈会在内蒙古二连浩特市召开.
9/11(二)
*--2012天津夏季达沃斯论坛,至13日.
9/13(四)
--2012中国大宗商品交易与投资峰会在上海举行,至14日.
9/14(五)
--2012(第九届)中国并购年会在北京举行,至15日.
9/22(六)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/24(一)
--第二届国际非常规油气资源大会在太原举行,至26日.
9/26(三)
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
9/28(五)
--国际商会主办的世界工商领袖大会在北京召开.
10/23(二)
--第六届中国CEO年会在北京召开
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷