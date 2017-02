(本文由路透中文网编译)

路透9月3日电---美国前海豹突击队队员揭秘击毙奥萨玛宾拉登(本·拉登)行动的新书《艰难一日》(No Easy Day),已登上亚马逊(AMZN.O)最畅销美国书籍排行榜的榜首。

这本书的销量已超过畅销小说《Fifty Shades of Grey》。美国政府则威胁称,会以披露政府非公开机密为由,对此书作者采取法律行动。

《艰难一日》精装版周二(9月4日)正式在美国销售。亚马逊畅销书榜单的统计中亦将预售数量包括在内。

此书全名为《艰难一日:击毙宾拉登行动亲历记》(The Firsthand Account of the Mission That Killed Osama Bin Laden),由海豹突击队一位特工以马克·欧文(Mark Owen)的笔名撰写。

在此书将要出版消息传出不久后,作者被爆出真名叫马特·比索内特(Matt Bissonnette)。路透已从出版商达顿公司(Dutton)获得了此书的出版样本。

美国国防部威胁称,将起诉比索内特违反保密协议,理由是此书原稿未提交进行出版前的安全审核。比索内特的律师回应称,此书的主题与比索内特签署的保密协议无关。(完)