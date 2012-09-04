〔路透专访〕日本央行应采取宽松政策以阻止日圆升值--前日央行副总裁

路透东京9月3日电---前日本央行副总裁岩田一政周一接受路透专访时表示,日本央行需通过买入较长期日本公债和外国资产来放宽货币政策以阻止日圆升值,并推倒逾10年来使日本经济陷于通缩的主要障碍物.

"日本经济面临的风险正在加剧,所以有必要进一步放宽货币政策,"岩田一政称.

目前岩田一政是帮助架构日本长期经济政策一政府委员会的成员,被外界认为是现任日本央行总裁白川方明继任者中强有力的候选人.白川方明的任期将于明年4月到期.

岩田表示,全球经济放缓正在损及日本出口和产出,同时消费者支出开始失去政府刺激措施的支持.

日本7月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.3%,岩田称,这使央行很难达到今年2月制定的1%的通胀目标.

"目前日圆走势太强劲了,日本很难击败通缩,"他称.

岩田警告称,日圆持续走强还意味着日本出口企业除了减薪和降低产品价格外,别无它法,而这又加剧了通缩.

岩田在日本央行五年的任期于2008年结束,在此期间,他被认为是央行委员会中最支持扩大货币刺激政策的委员.

当日本央行撤出量化宽松政策时,岩田时任央行副总裁.2007年他反对升息,认为日本经济尚未走出通缩,升息时机还不成熟.

目前担任日本经济研究中心(Japan Center for Economic Research)主管的岩田一政称,日本央行应该基于其资产购买计划,买入大量较长期日本公债,并考虑买入外国公债以阻止日圆升值.日本经济研究中心是位于东京的日本民间智库.

"决策者有时会犯错,错误之一就是低估了问题的严重性,"岩田称,"目前我们正经历着(全球金融)危机,这意味着日本需要放宽货币政策,"他称.

日本央行虽于2月和4月放宽了政策,但不断强调称,只有在日本经济面临的风险大幅加剧时,才会再次采取行动.

日本央行下次议息会议将于9月18-19日召开.

**需要大胆行动**

作为制定长期经济政策的政府委员会的一员,岩田一政去年建议日本央行建立规模高达50万亿(兆)日圆(6,390亿美元)的基金,以此买入外国债券以阻止日圆升值,这在当时引发轰动.

该提议因遭到财务省的反对而没有太多进展,后者在汇率政策上具有决定权.

但这一提议使岩田一政成为希望日本央行采取大胆行动击退通缩的议员中倍受青睐的日本央行总裁候选人.

岩田一政称,他坚持这一提议,指称通过这一基金买入欧元区公债,日本既可以阻止日圆升值,又可以帮助欧洲应对欧债危机.

佐藤健裕7月成为日本央行审议委员后,岩田一政的建议再次受到关注.佐藤健裕称,购买外债可能成为未来政策选项.

但许多央行官员仍表示疑虑,指出当前法律禁止日本央行买入外国资产以影响汇率.

日本央行官员指出,市场资金充裕,日本央行本已在勉力应对大量强行投入的大量资金,所以央行应该尽可能长时间节约政策行动.

但岩田一政称,通过买入较长期公债,央行应可以向市场挹注更多资金.(完)