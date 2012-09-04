〔中国债市动态〕资金走宽短期央票收益率下跌,观望数据中长端变动有限

路透上海9月4日电---中国银行间债市周二早盘一年以内的央票成交收益率多数走低,因市场资金面显宽,且公开市场14天期逆回购利率有所下行,拖低资金成本.

至于中长期品种收益率,则总体变化有限.一方面机构对七天期质押回购能否保持目前低位心存怀疑,另外美国、欧洲和中国等多项重要数据公布在即,谨慎心态致交投意愿不足.

央行公开市场今日共进行了950亿元人民币的逆回购操作,其中七天期550亿元,中标利率持平于3.40%;同时进行的400亿元14天期逆回购操作,中标利率下跌5基点(bp)至3.50%.[ID:nSB1756626][CN/MMTCN]

华北一银行交易员称,受资金走宽影响,早盘一年以内央票及国债等短端收益率略有下行.至于中长期品种,暂时"应该不会有太大动静,这周末(CPI等)数据就出来了,观望最好."

国家统计局将于周日(9日)公布8月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等多项数据.银行间资金市场上,七天期质押式回购CN7DRP=CFXS最新加权利率在2.50%左右,较上日加权价跌近90bp.

北京一银行交易员补充说,除了中国的各项经济数据,本周还有美国将公布非农就业,以及欧洲央行议息等多项重要内容,形势不明朗之前观望是最好的选择.

剩余期限约10个月的央票1001060券最新成交tCN1001060=CFXS在2.8149%,较上日尾盘跌逾10个基点(bp);剩余期限稍短,约三个月的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在2.8850%,上日尾盘为2.9099%.

稍长期限的国债中,剩余期限约4.46年的国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在3.06%,上日尾盘为3.07%;约9.72年的国债120009券最新成交tCN120009=CFXS在3.3964%,上日尾盘为3.3823%(完)