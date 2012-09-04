〔中国货币市场〕大额逆回购强化宽松预期,七天品种需求骤减利率大降

路透上海9月4日电---中国央行再放大额逆回购,市场流动性愈加宽松,银行间市场周二早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下跌,其中七天品种大降逾80点(bp).

交易员表示,今日虽有逆回购到期,但央行公开市场轮动续作大额逆回购,打消市场担忧,强化宽松预期,机构纷纷选择滚动拆借隔夜资金,导致七天品种需求骤减.

"市场对七天资金的需求越来越少,都跑去借隔夜了,主要市场相信资金接下来会比较宽松,就算紧张点了,央行也不会不管的."北京一银行交易员称.

七天期质押式回购tCN7DRP=CFXS今日开盘后第二笔成交在2.20%后,便大幅走低.截止北京时间11:09,七天品种多成交在2.47%附近.

上述交易员并指出,受限于资金成本,近期七天品种利率都比较追随逆回购利率.但随流动性宽松的积累,市场供过于求,银行最终不得不跟随市况.

对于逆回购利率走势,上海一券商交易员指出,虽然央行对逆回购定价逐渐"随行就市",但仍需要关注的是,目前的资金利率走势是否能维持.

"目前看来,市场对这个(七天品种)利率还是接受的,一下子降到2.48%,似乎大家也都接受了."她并称.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日共将进行950亿元人民币逆回购操作,期限包括七天和14天.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.0220 2.0609 -3.89 3,340.18

七天CN7DRP=CFXS 2.4970 3.3745 -87.75 329.02

14天CN14DRP=CFXS 3.0726 3.3104 -23.78 75.77

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人民币同业拆借加权利率

隔夜CHICNY1D=CFXS 2.0418 2.0687 -2.69 776.76

七天CHICNY7D=CFXS 2.5428 3.4174 -87.46 71.28

==============================================================================(完)