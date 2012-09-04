〔中国汇市〕人民币早盘微升稳中偏强,市场仍在观望中美经济走势

* 人民币微幅走升

* 多数时间在中间价上方振荡

* 6.34-6.33阻力较大

路透上海9月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二微幅走升,中间价随欧元走势稍微高开,即期汇价在上日基础上保持相对强势,多数时间均在中间价上方振荡.

一外资银行交易员分析称,整体上人民币比较稳定,跟希拉里访华可能有关,估计今天即期运行区间不会超过中间价太多.

北京时间12:04,人民币兑美元即期报6.3399元,上日收报6.3407元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3402元,稍高于上日中间价6.3415元.

7月中旬以来人民币中间价在6.33-6.35区间内持稳,即期汇价则自6.40逐渐向中间价靠拢,周一盘间走强至中间价上方.今日即期汇价在6.3407-6.3359区间振荡,重心已完全移至中间价上方.

"市场比较重,但从客盘来看不应该那么重的,估计是此前央行在释放头寸,但还要继续观察."该外资行交易员并表示,虽然目前人民币略微走升,但不看好继续升值,还是会维持在比较稳定的区间,会维稳一段时间.

美国国务卿希拉里·克林顿9月4日至5日访华.这是她今年以来第二次访华.

北京某国有银行交易员称,受美国出台QE3的预期国际市场上美元继续走弱,人民币顺势走强,但6.33-6.34元区间阻力较大,市场上出现一些购汇盘.目前市场仍在观望国内外经济和政策形势的发展.

该交易员并称,从经济数据上看中国经济走势的不确定性还是很大,人民币近期走强与国内经济关系不大,而主要是受国际市场上美元贬值所影响.当前即期价位相对来说较为均衡.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4440/70,上日尾盘为6.4450.

北京时间12:08,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3425/55元,上一交易日尾盘报6.3460元.

东京汇市欧元兑美元EUR=涨0.2%至1.2615,接近上周五在EBS交易平台创下的高点1.26378,此为其7月初以来的最高水准.外界普遍揣测欧洲央行将在周四宣布市场期盼已久的公债购买计划的细节.该计划将帮助缓解欧元区受压国家的融资压力.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进

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