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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 09:11 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商今日可同时申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海9月5日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为91天.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

周二央行进行了550亿元七天期逆回购操作量,中标利率持稳在3.40%.同时进行的400亿元14天期逆回购则打破上周四的稳势,下跌5个基点(bp)至3.50%;自上周二算起,该利率一周内已是降了两次.

央行公开市场上周共进行1,650亿元逆回购,滚动操作已持续10周,期限包括七天和14天,当周净回笼540亿元.上周三新增28天期逆回购需求申报,为近10年来首见,但周四并未最终操作.前次28天逆回购操作是在2002年12月31日.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作. (完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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