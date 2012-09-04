〔中国货币市场〕大额逆回购强化宽松预期,七天品种需求骤减利率大降(更新版)

(新增更多交易员评论,上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月4日电---中国央行公开市场再放大额逆回购,市场流动性愈加宽松,银行间市场周二早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下跌,其中七天品种大降逾80点(bp).

交易员表示,今日虽有逆回购到期,但央行公开市场轮动续作大额逆回购,打消市场担忧,强化宽松预期,机构纷纷选择滚动拆借隔夜资金,导致七天品种需求骤减.

"市场对七天资金的需求越来越少,都跑去借隔夜了,主要市场相信资金接下来会比较宽松,就算紧张点了,央行也不会不管的."北京一银行交易员称.

七天期质押式回购tCN7DRP=CFXS今日开盘后第二笔成交即落在2.20%的低位.北京时间11:09,七天品种多成交在2.47%附近.

上述交易员并指出,受限于资金成本,近期七天品种利率都比较追随逆回购利率.但随流动性宽松的积累,市场供过于求,银行最终不得不跟随市况.

对于逆回购利率走势,上海一券商交易员指出,虽然央行对逆回购定价逐渐"随行就市",但仍需要关注的是,目前的资金利率走势是否能维持.

"目前看来,市场对这个(七天品种)利率还是接受的,一下子降到2.48%,似乎大家也都接受了."她并称.

针对今日公开市场14天逆回购利率小幅下降,上海一银行交易员认为,可能由于市场对较长期限资金需求不如此前强烈.而央行对资金成本的引导态度,仍需进一步观察逆回购利率走势及对应二级市场资金成本变动.

央行今日共进行了950亿元逆回购操作,较上周二有所缩量.其中,七天期品种操作量为550亿元,中标利率持稳在3.40%.同时进行的400亿元14天期逆回购则打破上周四的稳势,下跌5个基点(bp)至3.50%;自上周二算起,利率一周内已是降了两次.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.0224 2.0609 -3.85 3,870.10

七天CN7DRP=CFXS 2.4981 3.3745 -87.64 403.89

14天CN14DRP=CFXS 3.0741 3.3104 -23.63 86.57

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人民币同业拆借加权利率

隔夜CHICNY1D=CFXS 2.0358 2.0687 -3.29 1,056.96

七天CHICNY7D=CFXS 2.5239 3.4174 -89.35 160.98

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5350 2.0950 44.00 346.43

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6800 2.5900 9.00 106.53

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7500 2.6150 13.50 10.46

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回购定盘利率

隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.0500 2.0600 -1.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.4900 3.3900 -90.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.1000 3.3200 -22.00 --

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Shibor:

隔夜SHICNYOND= 2.0075 2.0500 -4.25 --

七天SHICNYSWD= 2.5025 3.3917 -88.92 --

三个月SHICNY3MD= 3.6370 3.6370 0.00 --

==============================================================================(完)