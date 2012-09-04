《热点透视》城市房地产或许并不是避险天堂

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 王翔琼

路透香港9月4日电---城市房地产或许是虚假的避险天堂.躲避欧元区和中国大陆经济动荡的投资者,正在伦敦和香港等地抢购高端住宅和公寓.但这恐会挤压当地人群的购房空间.如果这股抢购风潮持续,城市可能会开始提高防御.

在伦敦和香港房地产市场,仿佛金融危机就从来没有发生过.据Knight Frank显示,伦敦中心地段的高端地产价格自2009年春季以来上涨49%.根据中原地产的数据,香港今年的住宅地产价格上升12%,若从2008年底算起则涨幅达到89%.

超低利率是部分原因:对于那些有能力借款的人来说,贷款偿还成本仍相对偏低.此外,住宅地产也愈发成为躲避欧元区崩溃风险或中国经济硬着陆的避风港.就像投资者愿意接受负收益率(殖利率)的"避险"公债那样,投资者更关心的是保存资本而非获取回报.

避险投资造成压力.本地买家被排挤在外.如果房屋闲置--就像伦敦一些颇理想的地段所出现的情况,可供出售的房屋库存就会减少.

高房价可以看作是城市繁荣的一个信号,这时房屋成为吸引高收入人群的附产品,由他们产生的所得税和当地支出又可进而促进经济成长.但是被动的及可能并不居住在其中的房主则不会带来此类益处.

香港新任特首梁振英强调,政府对优先照顾本地居民自置居所需要的"港人港地"政策立场不变,不过尚不清楚如何运作.(浏览详细报导,请点选[ID:nSH0114127]).英国方面,政府只是回应会关闭允许外籍人士买房避税的漏洞.但房价飙涨可能最终说服伦敦和香港居民,令他们不那么热衷于置业.但在缺乏这种转变或市场修正的情况下,寻求房地产避险的投资者应做好遭受冷遇的准备.(完)