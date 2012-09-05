《中国证券焦点》中国"浑水"声名鹊起,个股做空时代迫近监管待完善

* 黄生率先尝试"浑水"路线

* 融券标的有限,期待转融券推出

* 监管机制仍需完善

作者 林琦

路透上海9月5日电---中国深圳光孚投资公司投资总监黄生最近声名鹊起,其在微博上高调宣称做空中信证券A股(600030.SS)和SOHO中国(0410.HK),并被媒体称为中国的"浑水"(Muddy Waters).

其实,公开揭露A股上市公司的丑闻或黑幕,国内不乏其人.但采用"浑水"路线--揭黑或批判的同时高调做空,黄生可能是国内率先尝鲜的.这也预示着中国的个股做空时代正在临近.

尽管目前国内个股做空交易面临融券标的不足的现实问题,但随着未来转融券机制的打通,做空和阻击将会成为常见名词,国内类似"浑水"的专业做空机构亦会增多.不过,这亦会给证券监管带来新的挑战.

"在中国,目前要整体做空还是要冒一定风险的,但相当多个股的估值仍比较高,存在做空部分个股的可能性."黄生在接受路透电话采访时坦言.

北京大学经济法系毕业的黄生,有着六年银行投行及七年私募股权投资基金的工作经验.最近因在其微博上高调做空,其微博粉丝数逾23万人,已接近中国最大的公募基金--华夏基金管理公司官方微博的粉丝数,并被网友称为"沽空哥".

在8月13日的交易尾段,黄生在其微博上宣布,"我融券做空了中信证券,自从它收购里昂证券消息公布,不看好其对外并购行为,...支付价格过高,企业文化冲突,欧债危机导致资产恶化可能加大,人员流失率高等等,所以采取了理性的融券做空中信证券的行为,我认为中信证券的股价还将继续下跌."

当天中信证券A股股价大跌9.1%.而中国证监会本周一公布的调查结果显示,中信证券当天大跌是由于基金在大量卖空.

2011年6月,美国投资机构浑水因对当时在加拿大上市的中资概念股嘉汉林业[SNOFS.UL]发布做空报告,后者股价持续大跌并最终退市,令浑水一战成名.之后浑水又对分众传媒FMCN.O、展讯SPRD.O、新东方(EDU.N)等多家中资概念股发布做空报告,并引发海外投资者对中资概念股的"信任危机".

**把浑水搞清**

黄生并不喜欢外界称其为中国的"浑水".他称,他将大部分的投资思路都放在微博上,有做多也有做空的,并不单纯做空.

"我们是为了树立一种健康的投资理念,某种意义上说不是浑水而是清水.我们要把这个水搞清,因为中国市场的水太浑了,不需要搅混."他说.

国内上市公司信息披露不充分和公司治理不规范的现象屡屡发生,国内亦不乏专业研究机构,一些券商的研究团队可达数百人,而黄生的团队只有四五人.但近几年来,国内证券市场已很少见到上市公司的负面评级报告.

一位资深券商分析师坦承,大量评级"中性"的研报,其真实评级就是"卖出".只是为了维持与上市公司的良好关系,不会写得那么明显.

黄生表示,无论是券商还是基金,独立性都显不足,因为他们在联系业务或调研等方面,都需要与上市公司保持良好的关系,"一旦能保持独立性,不管好还是差,都可以客观地去说."

对于未来行业趋势,他评论说,不看好房地产业和周期性行业.原本不断涌入中国的海外热钱正在减少,国内房地产业的资金面压力将不断增大;而中国经济减速运行周期将持续较长时间,国内周期性行业的前景亦不太妙.

**期待转融券**

坦白而言,目前真要做空A股不算太容易,尤其是个股,主要因为市场上可供融券的标的和规模都有限.

上海一位投资者老沈指出,最近一段时间,大盘走势疲弱,正是做空的好时机,但他所在的券商只有三只券可以出借,而且是类似长江电力(600900.SS)这种超跌大盘股.

周二,沪深证交所的融券余额仅是近15亿元人民币的市值,而融资总量却是近670亿元.

银河证券资深分析师任承德表示,目前做融券业务的客户,其拆入的证券来自券商自营部门,总体规模较有限.一旦转融券机制启动,整个标的池一下子扩大好多倍,上市公司大股东及基金公司都可以出借股票,届时要做空就容易多了.

中国证券金融公司近日开通转融资的试点,但转融券试点尚未有时间表.但不少业内人士已摩拳擦掌,迫不及待地等待这项创新的到来,希望借目前大盘弱势良机,赚熊市的钱.

受中国经济放缓忧虑拖累,沪综指.SSEC周三早盘再度创出43个月盘中新低,距2,000点整数关口仅咫尺之遥.尽管证监会高层今年来多次喊话称,对中国经济金融没有理由悲观失望,投资者应坚持长期投资、价值投资理念,但市场似乎并不买账,"熊市"氛围弥漫.

黄生认为,不仅转融券业务应尽快推行,而且融券标的券应该扩大范围,除目前的沪深300成份股外,还应包括中小板和创业板的个股.

他指出,一旦大面积做空能够实现,未来中国股市的生态环境有效改善,不仅国内惯有的单边做多投资思路受到冲击,市场上会涌现一批有经验有实力的做空机构,而且上市公司欺诈及不诚信行为亦将大为收敛,股市监管体系更加市场化.

**监管机制有待完善**

虽然中国做空时代已渐行渐近,但当前做空机制的监管仍存在一些盲点.北京一位券商高层指出,虽然转融券短期内不会马上推出,但监管层应抓紧时间,完善做空机制的监管体系,例如对利用内幕信息或虚假信息做空的监管,以及利用做空从而操纵股价行为如何界定等.

"类似浑水这样的机构或个人,发布负面报告并做空,是否属于操纵股价?发布报告后多少天内平仓,才属于合法行为?这些都需要一个较为明确的答案."他说.

针对8月13日中信证券大跌时部分人士散布虚假信息,中国证监会相关负责人近日指出,当时造谣者并未买卖中信证券,暂未发现谣言传播者与卖空者有关联.但未来,以编造谣言的方式来做空获利可能是一种新的操纵市场行为,证监会有关部门将加大查处力度.

黄生则指出,所有他发布的评论,均引自公开披露的材料,并加以合理分析和推理,不存在诋毁.他相信任何人都有公开发表评论的权利,只要把握好一个度,不要跨越政策红线.

"难道只能说一个公司的好,而不能说它差吗?"他似乎并不担心法律风险.(完)