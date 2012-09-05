《中国证券焦点》中国"浑水"声名鹊起,个股做空时代迫近监管待完善

国际油市：油价基本持稳，美国增产与看涨押注创纪录多空相抵
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
* 黄生率先尝试"浑水"路线
* 融券标的有限,期待转融券推出
* 监管机制仍需完善
作者 林琦
路透上海9月5日电---中国深圳光孚投资公司投资总监黄生最近声名鹊起,其在微博上高调宣称做空中信证券A股(600030.SS)和SOHO中国(0410.HK),并被媒体称为中国的"浑水"(Muddy Waters).
其实,公开揭露A股上市公司的丑闻或黑幕,国内不乏其人.但采用"浑水"路线--揭黑或批判的同时高调做空,黄生可能是国内率先尝鲜的.这也预示着中国的个股做空时代正在临近.
尽管目前国内个股做空交易面临融券标的不足的现实问题,但随着未来转融券机制的打通,做空和阻击将会成为常见名词,国内类似"浑水"的专业做空机构亦会增多.不过,这亦会给证券监管带来新的挑战.
"在中国,目前要整体做空还是要冒一定风险的,但相当多个股的估值仍比较高,存在做空部分个股的可能性."黄生在接受路透电话采访时坦言.
北京大学经济法系毕业的黄生,有着六年银行投行及七年私募股权投资基金的工作经验.最近因在其微博上高调做空,其微博粉丝数逾23万人,已接近中国最大的公募基金--华夏基金管理公司官方微博的粉丝数,并被网友称为"沽空哥".
在8月13日的交易尾段,黄生在其微博上宣布,"我融券做空了中信证券,自从它收购里昂证券消息公布,不看好其对外并购行为,...支付价格过高,企业文化冲突,欧债危机导致资产恶化可能加大,人员流失率高等等,所以采取了理性的融券做空中信证券的行为,我认为中信证券的股价还将继续下跌."
当天中信证券A股股价大跌9.1%.而中国证监会本周一公布的调查结果显示,中信证券当天大跌是由于基金在大量卖空.
2011年6月,美国投资机构浑水因对当时在加拿大上市的中资概念股嘉汉林业[SNOFS.UL]发布做空报告,后者股价持续大跌并最终退市,令浑水一战成名.之后浑水又对分众传媒FMCN.O、展讯SPRD.O、新东方(EDU.N)等多家中资概念股发布做空报告,并引发海外投资者对中资概念股的"信任危机".
**把浑水搞清**
黄生并不喜欢外界称其为中国的"浑水".他称,他将大部分的投资思路都放在微博上,有做多也有做空的,并不单纯做空.
"我们是为了树立一种健康的投资理念,某种意义上说不是浑水而是清水.我们要把这个水搞清,因为中国市场的水太浑了,不需要搅混."他说.
国内上市公司信息披露不充分和公司治理不规范的现象屡屡发生,国内亦不乏专业研究机构,一些券商的研究团队可达数百人,而黄生的团队只有四五人.但近几年来,国内证券市场已很少见到上市公司的负面评级报告.
一位资深券商分析师坦承,大量评级"中性"的研报,其真实评级就是"卖出".只是为了维持与上市公司的良好关系,不会写得那么明显.
黄生表示,无论是券商还是基金,独立性都显不足,因为他们在联系业务或调研等方面,都需要与上市公司保持良好的关系,"一旦能保持独立性,不管好还是差,都可以客观地去说."
对于未来行业趋势,他评论说,不看好房地产业和周期性行业.原本不断涌入中国的海外热钱正在减少,国内房地产业的资金面压力将不断增大;而中国经济减速运行周期将持续较长时间,国内周期性行业的前景亦不太妙.
**期待转融券**
坦白而言,目前真要做空A股不算太容易,尤其是个股,主要因为市场上可供融券的标的和规模都有限.
上海一位投资者老沈指出,最近一段时间,大盘走势疲弱,正是做空的好时机,但他所在的券商只有三只券可以出借,而且是类似长江电力(600900.SS)这种超跌大盘股.
周二,沪深证交所的融券余额仅是近15亿元人民币的市值,而融资总量却是近670亿元.
银河证券资深分析师任承德表示,目前做融券业务的客户,其拆入的证券来自券商自营部门,总体规模较有限.一旦转融券机制启动,整个标的池一下子扩大好多倍,上市公司大股东及基金公司都可以出借股票,届时要做空就容易多了.
中国证券金融公司近日开通转融资的试点,但转融券试点尚未有时间表.但不少业内人士已摩拳擦掌,迫不及待地等待这项创新的到来,希望借目前大盘弱势良机,赚熊市的钱.
受中国经济放缓忧虑拖累,沪综指.SSEC周三早盘再度创出43个月盘中新低,距2,000点整数关口仅咫尺之遥.尽管证监会高层今年来多次喊话称,对中国经济金融没有理由悲观失望,投资者应坚持长期投资、价值投资理念,但市场似乎并不买账,"熊市"氛围弥漫.
黄生认为,不仅转融券业务应尽快推行,而且融券标的券应该扩大范围,除目前的沪深300成份股外,还应包括中小板和创业板的个股.
他指出,一旦大面积做空能够实现,未来中国股市的生态环境有效改善,不仅国内惯有的单边做多投资思路受到冲击,市场上会涌现一批有经验有实力的做空机构,而且上市公司欺诈及不诚信行为亦将大为收敛,股市监管体系更加市场化.
**监管机制有待完善**
虽然中国做空时代已渐行渐近,但当前做空机制的监管仍存在一些盲点.北京一位券商高层指出,虽然转融券短期内不会马上推出,但监管层应抓紧时间,完善做空机制的监管体系,例如对利用内幕信息或虚假信息做空的监管,以及利用做空从而操纵股价行为如何界定等.
"类似浑水这样的机构或个人,发布负面报告并做空,是否属于操纵股价?发布报告后多少天内平仓,才属于合法行为?这些都需要一个较为明确的答案."他说.
针对8月13日中信证券大跌时部分人士散布虚假信息,中国证监会相关负责人近日指出,当时造谣者并未买卖中信证券,暂未发现谣言传播者与卖空者有关联.但未来,以编造谣言的方式来做空获利可能是一种新的操纵市场行为,证监会有关部门将加大查处力度.
黄生则指出,所有他发布的评论,均引自公开披露的材料,并加以合理分析和推理,不存在诋毁.他相信任何人都有公开发表评论的权利,只要把握好一个度,不要跨越政策红线.
"难道只能说一个公司的好,而不能说它差吗?"他似乎并不担心法律风险.(完)
--审校 张喜良
路透纽约2月27日 - 油价周一收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。
这是2015年3月来最高水准，当时触及80，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
路透2月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，交投迟滞，受美元 走强的情况下，农产品期货下滑打压。 “期棉是对宏观因素做出反应，这些因素打压其他商品。”法国兴业 银行分析师Gabriel Crivorot称。 美国小麦期货大跌2%，至近三周低点，玉米和大豆期货也跌至数周低 点。 美元兑一篮子主要货币持稳，本周美国总统特朗普将就经济发表讲话 ，且多位美联储官员也将讲话。 5月合约 收低0.45美分，或0.6%，报每磅76.12美分，交易区间 为76.03-77.14美分。 期货市场总成交量下降106口，至18,590口。数据显示，前一交易日 未平仓合约增加1,372口，至262,765口。 美元指数 微升0.06%。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommo dity CRB指数 下挫0.55%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)